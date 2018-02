Corinthians: festa de arromba segunda presidente Alberto Dualib anda influenciado com o clima festivo do seu aniversário. Fez 84 anos no dia 14 de dezembro. Mas adiou a festa. Guardou munição para comemorar na segunda-feira, dia 20, no banquete de aniversário também do Corinthians. Dualib quer um banquete especial. O dirigente alvinegro pretende apresentar não somente o argentino Tevez, contratado pela MSI. Quer mais. Ousado, sonha com Vanderlei Luxemburgo. Pouco importa se o treinador ganhar domingo o título com o Santos. O dirigente acredita que um dia depois, ele assinará seu contrato milionário de três anos com o clube de Parque São Jorge. Há outro pedido. Dualib quer ganhar também o meia Roger. Dispensado do Fluminense, ele negocia sua liberação do Benfica. Kia Joorabchian, o homem forte da MSI, disse ainda acreditar ser um ótimo negócio a volta de Luizão ao Parque. O atacante fecharia um acordo reduzindo os US$ 5 milhões que conseguiu na Justiça contra o próprio time.