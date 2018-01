Corinthians fica nas mãos de Jonatas Em menos de 72 horas, a carreira do goleiro Jonatas Cunegatto, do Corinthians, sofreu uma grande - e inesperada - transformação. Até o treino de segunda-feira ele não estava sequer relacionado para a viagem ao Rio de Janeiro. Só foi incluído na delegação na última hora, depois que Doni machucou o joelho na mesma segunda-feira, à tarde. No jogo de quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, o destino lhe pregou outra surpresa. Rubinho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda aos 5 minutos do segundo tempo e Jonatas teve a primeira chance como profissional, aos 23 anos. Não conseguiu impedir o gol de Romário, aos 42 minutos do segundo tempo, que deu a vitória ao Fluminense, mas saiu ileso da derrota - fez pelo menos duas defesas importantes. "No mundo do futebol, costuma-se dizer que eu entrei numa fria. Eu não penso assim. Foi ótimo poder jogar aqueles minutos, mesmo com a bola molhada e o campo escorregadio", disse Jonatas. No desembarque do Corinthians, nesta quinta-feira, às 15h15, em Congonhas, Jonatas virou a principal atração da delegação. Com as lesões de Rubinho e de Doni, ele tem boas chances de enfrentar o Atlético-PR, domingo, no Pacaembu. "Só não dou isso como certo porque acho que a lesão no joelho do Doni não foi tão grave assim. Mas estou na torcida. Se a chance aparecer, vou batalhar pelo meu espaço, com todo respeito ao Rubinho e ao Doni", afirmou Jonatas. Gaúcho de Santo Ângelo, Jonatas chegou ao Parque São Jorge pelas mãos do ex-vice-presidente de futebol do próprio Corinthians, Henrique Alves, que conheceu o goleiro quando trabalhava no Guaratinguetá. Desde as suas primeiras atuações pelo Corinthians B, em 2001, Jonatas se firmou como um dos destaques da equipe. Suas boas atuações chamaram a atenção do técnico Carlos Alberto Parreira, que o chamou para treinar no time principal. Antes do Corinthians e do Guará, ele defendeu o Grêmio de Porto Alegre. Foi duas vezes convocado para as seleções Sub-17 e outras duas para a Sub-20. É da geração de Éwerthon (ex-Corinthians) e Ronaldinho Gaúcho, com quem jogou nas seleções de base. Isso talvez explique porque Jonatas não tremeu diante de Romário em pleno Maracanã. "Quando o Rubinho se machucou, entrei tranqüilo, sabendo que seria a minha grande chance", admitiu o goleiro de 1m87 e 84 quilos.