Corinthians fica no 1 a 1 com o Marília e segue no purgatório Desestabilizado pela derrota no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians foi a Marília nesta quarta-feira para não perder. E conseguiu: todo fechado e abusando dos chutões, empatou por 1 a 1 com o time local, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado deu uma trégua de quatro dias ao contestado trabalho de Emerson Leão no comando do time alvinegro, que não vence há cinco jogos pelo Estadual - é o nono colocado, com 17 pontos. No domingo, o adversário será o perigoso Bragantino, em Bragança Paulista. Sem Magrão e Roger, suspensos, o Corinthians apostou primeiramente na superstição para não perder pela sexta vez no campeonato. Deixou de lado a camisa listrada usada desde o começo do ano e voltou ao uniforme tradicional. A segunda estratégia foi defender-se a todo custo. Com três zagueiros e dois volantes, o time poucas vezes conseguiu sair jogando. Ruim para Amoroso, que reclamou de forma explícita dos chutões para frente, especialmente os de Marinho. Melhor postado, o Marília saiu na frente aos 36 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque. Rafael Mineiro desceu nas costas de Wellington e cruzou na cabeça de Wellington Silva, que desviou livre. Apesar das falhas, pelo menos um zagueiro corintiano se destacou. Nos acréscimos da primeira etapa, Gustavo subiu mais alto que a zaga do MAC em cobrança de falta de Tamandaré e empatou. O segundo tempo foi um show de gols perdidos. Wellington e Wilson, este por duas vezes, desperdiçaram chances incríveis para o Corinthians quando estavam livres dentro da área. Aos 44 minutos, Rogério cabeceou uma bola no travessão e não conseguiu dar a vitória ao MAC. MARÍLIA 1 x 1 CORINTHIANS Marília - Júlio César; Dedimar, Rogério e Gum; Rafael Mineiro, Fernando, Max, Camilo (Jean) e Rodolfo (Rafael Gaúcho); Wellington Amorim e Wellington Silva (Fabiano Gadelha). Técnico: Lori Sandri. Corinthians - Jean; Gustavo, Marinho e Betão; Marcos Tamandaré, Marcelo Mattos, Daniel, Willian e Wellington; Arce (Wilson) e Amoroso (Jean Carlos). Técnico: Emerson Leão. Gols - Wellington Silva, aos 36, e Gustavo, aos 47 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Cartões amarelos - Rogério, Gustavo, Rodolfo, Max, Wellington, Beto e Rafael Mineiro. Cartão vermelhos - Rogério. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.