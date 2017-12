Corinthians fica sem André Luís Além de não ter conseguido concretizar a contratação do volante colombiano Rincón e do atacante Washington, da Ponte Preta, o Corinthians perdeu um jogador importante para o segundo semestre. O lateral-esquerdo André Luís, um dos destaques da equipe no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, vai retornar para o Tenerife, clube que detém seu passe. O vice-presidente de Futebol Antônio Roque Citadini passou a semana na Espanha tentando convencer os europeus a reduzir o preço para que pudesse comprar o passe. Os espanhóis, porém, queriam pelo menos US$ 6 milhões, valor que o Corinthians se recusa a pagar. Amanhã, Citadini chega ao Brasil e anunciará que não conseguiu um acordo para manter André no Parque São Jorge. O jogador sonhava em ficar no Corinthians por mais uma temporada e torcia para que o clube comprasse seu passe. Estava otimista até o último jogo que disputou com a camisa alvinegra - quarta-feira, na derrota para o Coritiba por 2 a 0, pela Copa dos Campeões -, mas hoje não escondeu que a possibilidade de participar do Campeonato Brasileiro praticamente acabou. "Gostaria de ficar, mas o Tenerife quer que eu volte para disputar a Primeira Divisão do Campeonato Espanhol", comentou. O Tenerife disputou a Segunda Divisão na última temporada e terminou na terceira posição, o que lhe rendeu o acesso. A diretoria pretende montar um time forte, que tenha condições de disputar pelo menos uma vaga para a Copa da Uefa e não corra risco de rebaixamento. O lateral deverá se apresentar no dia 16 para iniciar a pré-temporada. Nesta segunda passagem pelo Corinthians, André Luís ficou um ano e conquistou o Paulista e foi vice da Copa do Brasil. Em 2000, como o restante do time, não esteve bem, mas, após a chegada de Wanderley Luxemburgo, em fevereiro, teve boas atuações. Christian - O sonho do Corinthians de contratar o atacante do Paris Saint-Germain acabou. Hoje, Christian foi liberado pela diretoria do clube francês para negociar com o Bordeux, da França. O acordo está perto de ser fechado e, assim, o atleta disputará a próxima temporada na Europa. Por outro lado, Vampeta pode reforçar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O volante não está satisfeito no Paris Saint-Germain e tem chances de retornar para o futebol brasileiro. Vampeta seria o jogador do meio-de-campo que o técnico Wanderley Luxemburgo queria no time. Na semana que vem, Luxemburgo, Citadini, e Dick Law, diretor-executivo da Hicks Muse, parceira do Corinthians, irão se reunir para traçar os planos para o segundo semestre e também discutir o futuro do treinador. O nome do atacante Deivid, do Santos, deve ser anunciado nos próximos dias como o primeiro reforço para o Brasileiro.