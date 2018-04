Corinthians fica sem Luís Mário O técnico Carlos Alberto Parreira teve que mudar seus planos para a estréia do Corinthians contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. O treinador foi obrigado a tirar Luís Mário da equipe. Ele será substituído por Renato. Luís Mário não acertou a renovação do contrato com o Corinthians. O meia-atacante admitiu que a diferença entre a sua proposta e a oferecida pelo clube é grande. "Voltei valorizado ao Corinthians, por isso quero o reconhecimento, com um bom salário", disse o jogador, referindo-se ao período em que atuou por empréstimo no Grêmio, em 2001. No treino de hoje, Parreira escalou a equipe com três atacantes - Renato, Deivid e Gil -, mas avisou que o time não deverá jogar aberto. O Corinthians vai estrear domingo uma nova camisa, que foi escolhida por torcedores durante pesquisa desenvolvida pela Topper, empresa que fabrica o uniforme do time. Mais de 42 mil torcedores votaram por meio de urnas e pela Internet. A Pepsi-Cola renovou o patrocínio das camisas do time por mais um ano. O Corinthians Licenciamentos, que adminstra a marca do clube, contratou uma empresa para tentar acabar com a "pirataria" das camisas do campeão paulista.