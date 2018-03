Corinthians fica sem Roger em Curitiba Em busca de paz e união, o Corinthians viaja na manhã desta sexta-feira para Curitiba, dois dias antes do jogo com o Atlético-PR, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A concentração antecipada é idéia do técnico Márcio Bittencourt. "Eu pedi para a diretoria. Por mim, tiraria o time até uma semana, para conviver junto. É hora de todo mundo se doar um pouquinho, fazer um sacrifício", disse o treinador. Hoje, porém, Márcio teve duas más notícias: perdeu os meias Roger e Dinelson, ambos com lesões musculares. Os dois participaram de parte do coletivo feito no Parque São Jorge, mas acabaram sentindo dores e foram vetados pelo Departamento Médico. Assim, Márcio deslocará o lateral Gustavo Nery ao meio-campo, fazendo entrar Coelho na lateral-direita e passando Edson à esquerda. PORTÕES FECHADOS - Pelas invasões dos torcedores ao gramado do Pacaembu durante o clássico com o São Paulo, o Corinthians será julgado na próxima semana e pode ser forçado a jogar até seis partidas com os portões fechados. Caso isso aconteça, a saída pode ser usar o Parque São Jorge. "Temos de prever o pior, então essa hipótese passa pela nossa cabeça. Mas espero que seja um jogo só", afirmou o diretor da MSI, Paulo Angioni.