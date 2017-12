Corinthians fica sem Rogério por 45 dias A lesão que tirou Rogério do jogo contra o Internacional-RS, domingo, é mais séria do que o técnico Geninho imaginava. O lateral se contundiu nos treinos de sábado e deixou o campo sentindo dores na coxa. Nesta segunda-feira, o jogador foi submetido a exames e ficou constatada uma ruptura no músculo da perna direita. Segundo o departamento médico do clube e a assessoria de imprensa, ele deve ficar afastado dos gramados por até 45 dias, em tratamento à base de gelo e antiinflamatórios. Além de ficar sem o capitão, a equipe paulista ainda não poderá contar com os volantes Cocito, que sofreu uma fratura no pé direito, e Pingo, com estiramento posterior da coxa direita. Ambos ficarão fora por quatro semanas. O Corinthians volta a jogar no domingo contra o Flamengo, no Maracanã.