Corinthians foi exemplo para Coritiba Consciente do ?relaxamento normal" para o jogo seguinte após uma conquista de título, o técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, trabalhou a cabeça dos jogadores durante a semana para o confronto com o Flamengo. ?Dissemos que era nova competição, que começava tudo do zero", disse. O resultado foi um empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã. O time poderia até ter vencido, mas levou um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Nas suas conversas, Bonamigo utilizou o exemplo do Corinthians que perdeu para o Cruz Azul, por 3 a 0, após a conquista do Campeonato Paulista. ?Os jogadores perceberam que tinham que manter a postura para provarmos porque fomos campeões." O técnico coritibano disse ter encarado o Paranaense como pré-temporada para o Brasileiro. ?Conseguimos manter o nível de motivação." Um dos líderes do time, o meia Roberto Brum, reforça que a qualidade e a consciência dos atletas fez com que eles não se desligassem da competição nacional. ?Nós tínhamos consciência de que só comemoraríamos o título por 48 horas", disse. ?Ele serviu para dar bagagem, encorpar o grupo e dar tranqüilidade, porque é bom saber que é campeão." Segundo ele, os jogadores entraram em campo domingo com a consciência de que ?quem quer ser campeão tem que ganhar do Flamengo no Maracanã."