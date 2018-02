Corinthians formaliza rescisão de contrato com a MSI

Em um comunicado publicado nesta sexta-feira no site oficial do clube, o Corinthians formalizou o fim da parceria com a MSI. Segundo a diretoria corintiana, uma notificação foi enviada ao fundo de investimentos para confirmar a rescisão contratual. Veja também: Corinthians vende 30 mil kits 'Eu nunca vou te abandonar' O trabalho foi feito por um escritório de advocacia contratado pelo Corinthians, que ainda pretende receber R$ 60 milhões da MSI. A justificativa corintiana para romper o compromisso, que deveria durar até 2014, foi que a parceira não cumpriu o prometido no acordo, principalmente no repasse de dinheiro ao clube. Sempre muito polêmica, a parceria com a MSI chegou a fazer sucesso no seu primeiro ano de vida, quando o Corinthians montou um time cheio de estrelas e conquistou o título brasileiro. Depois disso, disputas de poder e investigações policiais provocaram o fracasso do acordo.