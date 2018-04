Corinthians frustra torcida na chegada em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - O time do Corinthians já está em Florianópolis, onde enfrenta o Figueirense neste domingo e pode conquistar o título antecipado do Brasileirão. No desembarque no Aeroporto Hercílio Luz, na capital catarinense, cerca de 50 torcedores estavam esperando a chegada da delegação corintiana, mas saíram de lá frustrados, sem qualquer contato com os jogadores.

O grupo de torcedores, que contava até com algumas mulheres e crianças, estava esperando o desembarque do Corinthians no saguão do aeroporto. Mas o ônibus entrou diretamente na pista para pegar a delegação. Assim, a chegada corintiana em Florianópolis foi extremamente tranquila.

Por causa da chuva em São Paulo, a diretoria corintiana ainda mudou os planos de última hora, fretando um voo até Florianópolis e evitando, assim, qualquer atraso na programação para o jogo decisivo deste domingo, quando o Corinthians tem a chance de assegurar o título do campeonato.

No trajeto entre o aeroporto e o hotel em Florianópolis, o ônibus com a delegação corintiana teve segurança reforçada. Além dos tradicionais batedores, a polícia catarinense disponibilizou até mesmo um helicóptero para acompanhar o veículo durante todo o percurso.

Líder isolado do campeonato com 67 pontos, o Corinthians pode ser campeão neste domingo se vencer o Figueirense, a partir das 17 horas, e contar também com um tropeço do vice-líder Vasco, que tem 65 pontos e faz o clássico com o Fluminense no mesmo horário.