Corinthians: ?futebol de resultados? Fortalecido pelos bons resultados do time na Libertadores da América - dois jogos, duas vitórias - e pela goleada de domingo por 4 a 1 sobre o União São João, que deu ao time a vantagem de jogar no Pacaembu e pelo empate contra o Barbarense, amanhã, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, o técnico Geninho avisa: sob o seu comando, o Corinthians será uma equipe ´pragmática´, que não terá nenhum constrangimento em jogar feio. "Não adianta nada o time ser superior ao adversário, atacar muito, ter 90% da posse de bola e depois levar um contra-ataque e perder o jogo. Prefiro o futebol de resultados. E tenho certeza que é isso que o torcedor corintiano quer." Leia mais no Jornal da Tarde