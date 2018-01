Corinthians ganha apertado: 1 a 0 O Corinthians encerrou o segundo dia da Copa São Paulo de Juniores e iniciou a sua busca pelo hexacampeonato com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o modesto Juventus, do Acre, na noite desta quarta-feira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Com o resultado, o time da capital lidera o Grupo M, com três pontos, ao lado da Ferroviária, que venceu na preliminar por 2 a 0 o Treze, da Paraíba. Na maior parte do primeiro tempo, o Corinthians teve a posse de bola, mas esbarrou nas más condições do gramado e na forte marcação do adversário, que mantinha todo o time atrás do meio campo. A barreira foi rompida somente aos 40 minutos. Ronny chutou cruzado e no rebote do goleiro Weverson, Wilson fez 1 a 0. No segundo tempo, o Juventus-AC voltou mais ofensivo e obrigou o goleiro corintiano, Júlio César, a fazer boas defesas, como no chute de fora da área do lateral Paulo Carpegiani logo aos dois minutos. Mais experiente, o time paulista soube segurar o ímpeto do adversário e conseguiu manter o resultado até o fim do jogo. A segunda rodada do Grupo M acontece no próximo domingo. Às 17 horas, o Juventus-AC enfrenta a Ferroviária e o Corinthians joga contra o Treze-PB logo depois. Últimos jogos - A primeira rodada será completada nesta quinta-feira com duas partidas, ambas pelo Grupo U, em Americana. Às 19 horas, o Palmeiras começa a tentar se livrar da inglória fama de único time grande paulista a nunca ter levado a Copinha. O adversário é o Guarany, de Sobral-CE, campeão Sub-20 do interior cearense e que tem em seu elenco o volante Roni. O jogador é sobrinho do lateral-esquerdo do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Roberto Carlos. O jogo será mostrado, ao vivo, pela TV Cultura. Mas antes, às 17 horas, o Rio Branco recebe o Flamengo-PI tentando repetir a façanha de 2004, quando terminou a competição em terceiro lugar. A garotada do Tigre ainda conta com um incentivo do Bordeaux. O clube francês assinou uma parceria com o clube e pretende levar para a Europa os principais destaques na competição.