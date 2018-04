Corinthians ganha cheio de reservas e amplia vantagem na ponta

O Campeonato Paulista continua um passeio para o Corinthians. Nesta quarta-feira à noite, mesmo com apenas três titulares em campo e sem se esforçar muito, o time alvinegro bateu o São Bernardo por 1 a 0, no Itaquerão, e chegou à sétima vitória em oito jogos. Com o triunfo, a equipe ampliou a vantagem na liderança do Grupo B, agora com 22 pontos - a Ponte Preta, segunda colocada, tem 15.

Com vários jogadores sem ritmo de jogo e desentrosados, o Corinthians não apresentou um bom futebol. O time foi lento e previsível na maioria das investidas ao ataque. Os jogadores trocavam passes sem objetividade e eram facilmente marcados pelos defensores do São Bernardo.

Principalmente no primeiro tempo, o jogo foi arrastado e até desinteressante em alguns momentos. O time do ABC oferecia pouco perigo e a primeira defesa de Cássio veio apenas aos 21 minutos, após chute de longe de Daniel Pereira, que o goleiro espalmou para escanteio.

Um dos principais erros do Corinthians era não ter jogadas em profundidade pelas laterais do campo. O zagueiro Yago, improvisado na lateral esquerda, por exemplo, pouco parecia no ataque. O time tinha dificuldade para encaixar uma boa sequência de passes certos e o São Bernardo bloqueava todas as tentativas de ataque.

O gol do Corinthians saiu em um vacilo do adversário. Aos 30, Petros cobrou lateral rápido pela direita e pegou a defesa do São Bernardo desprevenida. Vagner Love girou em cima da marcação e cruzou na medida para Malcom desviar para o gol.

No segundo tempo, o jogo ficou mais interessante. Mesmo jogando melhor, no entanto, o Corinthians não chegou a empolgar o seu torcedor. A equipe continuou jogando com o freio de mão puxado.

A maior deficiência do time alvinegro estava na criação das jogadas no meio de campo. Por isso, Tite resolveu trocar Malcom, que, apesar do gol, era um dos jogadores menos efetivos do time, pelo meia Jadson. A equipe ganhou qualidade no passe e passou a manter mais a bola no campo de ataque. Faltava, porém, melhor pontaria nas finalizações. Danilo e Vagner Love desperdiçaram boas chances de ampliar a vantagem. Já no finzinho, Cássio quase levou um frango, mas se recuperou a tempo de garantir a vitória, dando sorte ainda ao ver a bola bater na trave e voltar nas suas mãos. Após nova vitória, o Corinthians voltará a campo neste sábado, contra o Red Bull Brasil, às 16 horas, novamente no Itaquerão. Já o São Bernardo enfrentará o Rio Claro, domingo, às 18h30, no ABC. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 1 X 0 SÃO BERNARDO

CORINTHIANS - Cássio; Edilson, Felipe, Edu Dracena e Iago; Cristian, Petros e Danilo (Ralf); Malcom (Jadson), Vágner Love (Romero) e Luciano. Técnico: Tite. - Cássio; Edilson, Felipe, Edu Dracena e Iago; Cristian, Petros e Danilo (Ralf); Malcom (Jadson), Vágner Love (Romero) e Luciano. Técnico: Tite.

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Daniel Pereira, Marino (Jean), Moradei e Carlinhos (Vanger); Magal e Lúcio Flávio. Técnico: Edson Boaro. - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Daniel Pereira, Marino (Jean), Moradei e Carlinhos (Vanger); Magal e Lúcio Flávio. Técnico: Edson Boaro.

GOL - Malcom, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Cruz.

PÚBLICO - 23.484 pagantes.

RENDA - R$ 926.987,45.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.