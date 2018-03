Corinthians ganha clássico confuso O Corinthians venceu o clássico contra o Santos por 3 a 2, de virada, na noite desta quinta-feira, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), num jogo que terminou de forma confusa com a invasão de torcedores ao campo. Graças à vitória, o time da capital aumenta a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro - tem 62 pontos, seis a mais que o Goiás, segundo colocado, e nove a mais que o Internacional, terceiro. E o time santista fica nos 48 pontos, na sétima posição. A partida na Vila Belmiro foi bastante disputada e o Santos esteve bem até o segundo tempo. Fez 1 a 0 com Cláudio Pitbull aos 11 minutos, mas cedeu o empate aos 34, com Betão, de cabeça. A partir da expulsão de Luizão aos 20 minutos do segundo tempo (numa cotovelada em Wendel, um minuto após entrar em campo), o Corinthians passou a dominar. Mesmo tomando o 2 a 1 (gol de Luciano Henrique aos 24 minutos), o time da capital paulista pressionou e empatou com Nilmar aos 27, e virou com Carlos Alberto aos 41 minutos, de pênalti. O meia corintiano ainda foi expulso dois minutos depois, após uma discussão com o goleiro Saulo, do Santos. Nisso, vários torcedores do Santos invadiram o campo, com os policiais tendo dificuldades para conter a revolta. O árbitro Cléber Wellington Abade tentou esperar pelo fim da confusão, mas não conseguiu e encerrou a partida. Graças à vitória, o Corinthians encerrou um jejum de vitórias neste duelo. Eram nove vitórias e dois empates dos santistas desde 2002, o que totaliza onze jogos. Até o momento, com a realização de quatro dos 11 jogos remarcados pelo Escândalo da Arbitragem, nenhum placar se repetiu (incluindo o clássico desta quinta, que o Santos tinha ganho por 4 a 2). Na quarta, Vasco e Figueirense ficaram nos 3 a 3 (o Vasco havia ganho por 2 a 1 anteriormente); o Cruzeiro empatou por 2 a 2 com o Botafogo (tinha vencido por 4 a 1); e o Fluminense sofreu para ganhar por 4 a 3 do Juventude (o jogo anulado havia sido 2 a 0 para o time gaúcho). A rodada dos jogos anulados volta a ser disputada na próxima quarta-feira (19/10), com os seguintes jogos: Vasco x Botafogo; Juventude x Figueirense; Ponte Preta x São Paulo; e Paysandu x Cruzeiro. Antes, acontecem 11 jogos neste final de semana, pela 32.ª rodada da Série A.