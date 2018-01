Corinthians ganha com dois de Tevez O Corinthians ganhou nesta quinta-feira por 3 a 1 do Rio Branco, no Pacaembu, com dois gols de Tevez e um de Dinelson, com Lê descontando para o time de Americana. Com esta vitória, o time do técnico Tite chega aos 12 pontos e encosta nos líderes.