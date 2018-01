Corinthians ganha do América no Rio O Corinthians derrotou o América por 2 a 0, neste sábado, no estádio Edson Passos, no Rio. O atacante Luizão fez o primeiro gol, de pênalti, mas se contundiu na hora de cobrança e precisou deixar o jogo - Leandro marcou o outro. A vitória fora de casa deixou a equipe corintiana com 8 pontos no Torneio Rio-São Paulo. Enquanto isso, o time carioca segue na lanterna da competição, sem nenhum ponto ganho e nenhum gol marcado. O médico Joaquim Grava disse, ainda durante a partida, que Luizão teria sofrido uma contratura muscular na perna direita, como resultado do esforço a que vem sendo submetido nos últimos dias. Afinal, ele viajou com a seleção brasileira para a Arábia Saudita e voltou diretamente para jogar pelo Corinthians neste sábado, sem muito tempo de descanso. Agora, o atacante deve desfalcar a equipe por no mínimo 10 dias. Contra o lanterna do Rio-São Paulo, o Corinthians começou dominando jogo, principalmente com Deivid, que criava as melhores chances pelo lado direito do ataque. Num desses lances, aos 8 minutos, ele cruzou para Luizão, que cabeceou por cima do gol do América. Aos 24 minutos, Deivid dá novo passe para Luizão, que divide com o goleiro Marcelo Leite e cai na área. O árbitro dá pênalti. O próprio Luizão cobra, marca e nem consegue comemorar: sai mancando, com dores na coxa direita. Em seu lugar entra Leandro, que se movimentou bem e foi um dos destaques da equipe corintiana. O segundo gol do Corinthians saiu aos 32 minutos. Vampeta puxou o contra-ataque e passou para Leandro, que driblou o zagueiro Leonardo e o goleiro Marcelo Leite antes de tocar a bola para o fundo da rede. No segundo tempo, o América tentou reagir com as entradas de Gil Bala e Fagner, mas o Corinthians continuou dominando a partida. A equipe paulista, inclusive, teve as melhores chances para marcar. Na maior delas, aos 41 minutos, Leandro se livrou do zagueiro e tentou encobrir o goleiro Marcelo Leite. Por pouco a bola não entrou.