Corinthians ganha do Coritiba: 1 a 0 O Corinthians derrotou o Coritiba por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, agora com 77 pontos. Já o time paranaense segue ameaçado de rebaixamento, com 42 pontos. A disputa do título está agora restrita ao Internacional, rival corintiano do próximo domingo, no que pode ser a final antecipada do Brasileiro. O Corinthians tem 6 pontos de vantagem sobre o time gaúcho, que goleou o Santos neste domingo. Já o Fluminense saiu da briga, após perder o clássico para o Vasco, por 2 a 0. Mas antes de enfrentar o Inter, o Corinthians volta a jogar na quarta-feira, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. E depois, serão apenas mais 3 rodadas para confirmar a conquista do seu 4º título brasileiro, repetindo os feitos de 90, 98 e 99. O jogo - Mesmo com os desfalques de Tevez e Gustavo Nery, nas seleções argentina e brasileira respectivamente, o Corinthians fez sua parte neste domingo. E, diante da pressão da torcida do Coritiba, que lotou o Couto Pereira, chegou à vitória. Depois de golear o Santos por implacáveis 7 a 1 na última rodada do campeonato, com show de seu ataque ? o mais positivo do Brasileiro, agora com 81 gols ?, o Corinthians mostrou neste domingo também ser eficiente defensivamente. Marinho, Betão, Marcelo Mattos e Wendel formaram um paredão intransponível. Tanto que as melhores e poucas chances do adversário vieram em chutes de fora da área, principalmente em cobranças de faltas. Fechado atrás, objetivo na frente. Mesmo não criando muitas oportunidades de gol ? normalmente tem mais de 10 chances para marcar ?, a equipe conseguiu ganhar do Coritiba. Aos 23 minutos, Carlos Alberto concluiu, de cabeça, cruzamento de Eduardo Ratinho, definindo o 1 a 0 no placar. E a torcida do Corinthians já começou a gritar: ?É campeão! É campeão!? Depois do gol, o Corinthians marcou bem e tocou a bola fazendo o tempo passar. Já o Coritiba não obrigou o goleiro Fábio Costa a fazer sequer uma boa defesa. E assim foi, até o apito final do árbitro, quando os corintianos comemoraram a conquista de mais 3 pontos e a certeza de que falta muito pouco para o título.