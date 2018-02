Corinthians ganha do Noroeste com gol no último lance O Corinthians continua sonhando com a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Um gol do jovem atacante Daniel Grando, no último lance da partida, aos 48 minutos do segundo tempo, garantiu uma sofrida vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). Graças a este resultado, num jogo fraco tecnicamente e marcado por erros da arbitragem, com um pênalti não marcado para o Corinthians, o time alvinegro chega aos 23 pontos na classificação, ficando próximo da zona de classificação para as semifinais. E consegue com isso um alívio para trabalhar a semana inteira, já que só volta a jogar no próximo sábado, contra o Grêmio Barueri. A vitória foi garantida com um gol de Daniel Grando após um cruzamento da esquerda em cobrança de falta, em que ele desviou para o gol, nos acréscimos. "Ainda bem que foi legítimo [o gol], senão iam falar que nos ajudam. Ninguém ajuda a gente. Estamos aqui para trabalhar e enquanto o juiz não apitar, eu incentivo o time", disse o técnico Leão, irritado com a arbitragem. O lance que o técnico mais reclama aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Num lançamento para Daniel Grando - que havia entrado minutos antes - ele cai numa dividida com o zagueiro. O árbitro Flávio Rodrigues Guerra marca pênalti, mas a auxiliar Aline Lambert dá impedimento. Com isso, Guerra resolve voltar atrás e marca o impedimento - que a televisão mostrou não existir. Antes disso, a partida foi fraca. O Corinthians atacava com perigo nos contra-ataques e o Noroeste, apesar de ter mais posse de bola, não chegava com perigo ao gol. O gol corintiano, aos 40 minutos do primeiro tempo, com Gustavo de cabeça, saiu numa bola cruzada na área numa falta, onde o zagueiro cabeceou no canto do goleiro Fabiano, que não alcançou. A torcida corintiana, que se segurava e contava os minutos, viu Vandinho empatar logo aos 10 minutos do segundo tempo. Ele só desviou um cruzamento de Márcio Gabriel, que atacava pela direita. Porém, quando o time de Bauru se contentava com o empate, veio o gol da vitória no último lance do jogo. CORINTHIANS 2 X 1 NOROESTE Corinthians - Marcelo; Marinho, Gustavo e Marcus Vinícius; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Wilson (Jean Carlos) e Amoroso (Daniel Grando). Técnico: Emerson Leão. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Fábio, Bonfim e Neilton; Deda, Hernani, Luciano Bebê (Bruno Campos) e Edno; Vandinho e Leandrinho (Bruno Mineiro). Técnico: Paulo Comelli. Gols - Gustavo aos 40 minutos do primeiro tempo; Vandinho aos 10 e Daniel Grando aos 48 minutos do segundo tempo. Juiz - Flávio Rodrigues Guerra. Cartão amarelo - Marinho, Marcus Vinícius, Bonfim e Vandinho. Cartão vermelho - Edno. Renda - R$ 156.243,00. Público - 11.182 pagantes. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).