Corinthians ganha do Pumas no Pacaembu Foi um jogo morno, mas o Corinthians fez sua parte ao vencer por 2 a 1 o Pumas/Unam, do México, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Pacaembu, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana, no jogo de ida deste confronto. Graças a esta vitória, os paulistas podem empatar o jogo de volta, dia 9 de novembro, no México. O Pumas/Unam se classifica se vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença. Se a vitória dos mexicanos for por um gol de diferença, mas com o Corinthians marcando dois ou mais, é o time brasileiro quem se classifica. Em caso de repetição no placar, a disputa vai para os pênaltis. A vantagem foi garantida graças a um gol em cada tempo. O meia-atacante Hugo, aos 34 minutos, fez 1 a 0 no primeiro tempo (ele jogou improvisado na lateral-esquerda). Já no segundo, quem ampliou foi o atacante Bobô, aos 25 minutos. Mas, no final, aos 46 minutos, De Nigris aproveitou a bobeada da defesa e descontou o placar.