Corinthians ganha do River por 2 a 1 O Corinthians pretendia alcançar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil já na sua partida de estréia contra o River, do Piauí, hoje, em Teresina, mas não conseguiu. Venceu por 2 a 1, e com isso terá de fazer o jogo de volta, quarta-feira, em São Paulo. O Corinthians poderá perder por 1 a 0, que estará classificado, porque marcou dois gols fora de casa. Para os jogadores foi um castigo, pois eles terão de treinar e se concentrar no carnaval. A equipe joga sábado contra o Americano, no Rio, deverá folgar no dia seguinte, mas na segunda e na terça-feira terão dias normais de treinos para a equipe. Na terça, o time deverá até se concentrar. O técnico Carlos Alberto Parreira foi obrigado a fazer uma alteração em cima da hora. O atacante Renato, por um erro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não foi inscrito para a estréia do Corinthians na Copa do Brasil. Parreira escalou Fabinho no lugar. A equipe paulista teve dificuldade para impor seu futebol no primeiro tempo, por causa do esquema de marcação do adversário. Sem tanto espaço para se movimentar, os jogadores do time do Parque São Jorge se atrapalharam em alguns momentos da partida. Além disso, a dupla de ataque, Deivid e Gil, não se entendia. Aos 23 minutos, o River assustou o Corinthians com um chute de Mardonio, de fora da área, que Doni defendeu. Mas aos 35, o time de Parreira foi beneficiado por uma falha do zagueiro adversário Rawlindson. Ele furou permitindo que Deivid avançasse com a bola dominada. Da entrada da área fez 1 a 0. O jogo foi mais movimentado no segundo tempo. O Corinthians tentou o segundo gol, mas não conseguiu. Pior; aos 32 minutos, Alcimar empatou em falha de Doni. Mas três minutos depois, Leandro, de cabeça, conseguiu o gol da vitória, que aliviou a situação da equipe para o jogo de volta. Quem se classificar enfrentará o Americano de Campos.