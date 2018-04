Corinthians ganha do Vila Aurora-MT e fica perto da vaga

O Corinthians cumpriu a lição de casa e derrotou o Vila Aurora, de Mato Grosso, por 2 a 0, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores, em duelo disputado em Araraquara. Com o resultado, o clube manteve 100% de aproveitamento e chegou aos 6 pontos.

Com a vitória sobre o Araguaina (TO) por 2 a 1, a Ferroviária está em segundo lugar no Grupo K, também com seis pontos. O Corinthians lidera apenas pelo saldo de gols - 7 a 3. Para avançar à próxima fase, o alvinegro paulista precisará de um empate diante da Ferroviária.

Nesta quarta-feira, o Corinthians abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento na área, Claudir mostrou boa colocação e cabeceou sem chances para o goleiro do Vila Aurora.

Contudo, o time passou a desperdiçar boas chances e só conseguiu ampliar o marcador aos 26 minutos da etapa final. Na jogada, Elias fez bom drible, mas acabou derrubado. Willian pegou a rebote e soltou uma bomba para o fundo das redes.

O Corinthians enfrenta a Ferroviária na última partida do grupo no próximo domingo, às 16 horas.