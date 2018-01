Corinthians ganha e decide com Nacional O título da 36ª Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ficar na capital paulista. Corinthians e Nacional venceram os paranaenses Iraty (Corinthians, 3 a 1) e Paraná (Nacional, 3 a 2) e vão fazer a final do torneio, nesta terça-feira às 10 horas, no Pacaembu. Se a vitória corintiana, no Pacaembu, neste domingo à noite, acabou sendo tranqüila, o Nacional precisou de uma virada sensacional, para conseguir a vaga para a final na manhã deste domingo, no estádio Nicolau Alayon. O time da Rua Comendador Souza tenta o tricampeonato, pois já levantou a taça em 1972 e 1988, enquanto o Corinthians tenta seu sexto título na competição. A partida começou nervosa, com poucas chances de gol, mas o Iraty, com um bom toque de bola, chegava com mais perigo. Aos 12 minutos, Carlópolis recebeu na área, mas no momento da conclusão, foi travado pela defesa do Corinthians. Outra chance do time paranaense veio aos 25 minutos, quando Diego chutou de fora da área e a bola passou perto do gol de Júlio César. Aos 31 minutos, Carlópolis chutou rasteiro de fora da área, a bola bateu na trave e no rebote, Diego chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. No minuto seguinte, o Corinthians deu uma resposta à altura com Abuda, que fez jogada pela direita na área e chutou cruzado para a boa defesa de Adriano. Os atacantes não marcavam, mas aos 43 minutos o zagueiro Marcus Vinícius resolveu ir para o ataque e após fintar duas vezes o zagueiro Maurício, chutou cruzado, abrindo o placar. O Corinthians deu mais um passou rumo à decisão logo aos 8 minutos. Wilson lançou Dinelson, que avançou livre e tocou na saída do goleiro Adriano para fazer o segundo gol corintiano. O gol relaxou o time, que passou a tocar a bola e com direito a firulas do atacante Wilson. Mas o Iraty não estava morto e aos 26 minutos, Élton fez jogada individual e após deixar três marcadores para trás, chutou rasteiro na saída de Júlio César e diminuiu a favor do time paranaense. O golpe de misericórdia do Corinthians veio aos 34 minutos. Johnny, que havia acabado de entrar no jogo, fez jogada individual pela direita e cruzou para Abuda, de peixinho, fazer 3 a 1.