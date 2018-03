Corinthians ganha e se classifica Atuando para conseguir o resultado, sem a preocupação de jogar bonito, o Corinthians venceu o Atlético-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Curitiba, conquistando a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. A equipe do técnico Wanderley Luxemburgo vai enfrentar agora a Ponte Preta na próxima fase da competição. Éwerthon fez o único gol da partida, no começo do segundo tempo. Após a partida em Curitiba, o Corinthians volta a pensar no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, contra o Botafogo, domingo, no Morumbi. A equipe deve desembarcar manhã desta quinta-feira em São Paulo e à tarde, os jogadores recomeçam os treinos no Parque São Jorge. Na partida desta quarta-feira, o Corinthians teve dificuldade para superar a ausência de Marcelinho. Suspenso, por causa da expulsão no empate sem gols na primeira partida no Pacaembu, o craque da equipe paulista foi substituído pelo veterano Müller. No ataque, o técnico Luxemburgo resolveu começar o jogo com a dupla Éwerthon e Gil. A intenção do treinador corintiano era impor um futebol ofensivo desde o início, à base da velocidade. Mas a ligação entre o meio-de-campo e o ataque, função desempenhada por Marcelinho, não teve a mesma eficiência com Müller, um jogador já sem muita mobilidade. O Atlético-PR teve, então, mais volume de jogo e criou boas jogadas de ataque. Mas a defesa do Corinthians, principalmente os zagueiros João Carlos e Scheidt e o volante Otacílio, com garra e boa marcação, soube conter a pressão do adversário. O Corinthians, a rigor, teve uma única boa jogada de ataque no primeiro tempo. Foi aos 32 minutos, em um chute de Müller, que o goleiro Flávio defendeu. No segundo tempo, logo aos seis minutos, o lateral Kléber avançou pela esquerda, driblou Alessandro e cruzou na área, na medida para Éwerthon, de cabeça, completar para o gol: 1 a 0. O Corinthians soube, então, tirar vantagem do resultado. Bem fechado na defesa e no meio-de-campo, a equipe do Parque São Jorge não se apavorou com a pressão do adversário, que tentou virar o resultado a todo custo. No contra-ataque, Otacílio ainda desperdiçou uma boa oportunidade para ampliar, aos 25 minutos. Mas, nos 15 minutos finais, o time paulista cedeu espaço para o adversário. Müller nem tentava mais as jogadas de ataque e Ricardinho, que completou 25 anos nesta quarta-feira, também limitou-se a dar combate no meio-de-campo, sem criar jogadas ofensivas. Muito recuado, o Corinthians contou com a sorte. Aos 33 minutos, o atacante Kléber quase empatou. Depois, aos 42, Donizete Amorim cobrou falta na entrada da área e a bola bateu na trave. Quase no fim do jogo, o Atlético-PR fez um gol, mas o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon anulou a jogada, marcando, corretamente, falta do atacante Kléber.