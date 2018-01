Corinthians ganha e se classifica O Corinthians continua em busca do hexacampeonato da Copa São Paulo de Juniores após vencer a Ferroviária, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Estádio da Fonte Luminosa, assegurando a primeira posição do Grupo M, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O atual campeão da competição, agora, vai enfrentar o Marília, primeiro colocado pelo índice técnico, na segunda fase que será disputada pelo sistema mata-mata. A Ferroviária, mesmo perdendo, ficou com a sétima posição pelo índice técnico e vai enfrentar o campeão do Grupo S, provavelmente o União São João, de Araras. Na preliminar, o Treze-PB se despediu da Copa São Paulo com vitória ao bater por 3 a 1 o Juventus-AC. Ítalo foi o herói da partida ao marcar os três gols do time paraibano, que terminou em terceiro lugar, com três pontos. O gol de honra juventino foi marcado por Enoque. A partida começou equilibrada, mas o Corinthians abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Abuda, após cruzamento rasteiro da direita de Bobô. No segundo tempo a Ferroviária voltou ainda mais ofensiva e aos 17 minutos, em um lance parecido, Max foi até a linha de fundo e encontrou Cleiton, que tocou para empatar e fazer justiça no placar. Como o empate classificava os dois times, a expectativa da torcida é de que os times fariam um jogo de compadres. Mas o Corinthians buscou a vitória, perdeu boas chances e chegou à vitória aos 38 minutos, com uma cabeçada de Bobô, após levantamento milimétrico de Élton. Não houve tempo do time da casa reagir.