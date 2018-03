Corinthians ganha fácil do Juventude Está passando o trauma da eliminação da Libertadores. Com personalidade e tocando a bola, o Corinthians ganhou do Juventude neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. E só ficou nos 3 a 0, com dois gols de Gil e outro de Rogério, porque os jogadores se contentaram. A fragilidade dos gaúchos desanimou até a Fiel Torcida. Com diferença técnica tão grande, não houve emoção. "O Corinthians já se esqueceu da Libertadores. Demos o arranque empatando com o Cruzeiro em Belo Horizonte e agora ganhamos do Juventude. Temos condições de ganhar o Brasileiro", disse o volante Fabrício. "Foi ótimo jogar de novo, e atuando bem, em São Paulo, depois da Libertadores. Recuperamos a tranqüilidade. Agora queremos a liderança do Brasileiro", falou o meia Jorge Wagner. "Teremos Vitória e São Caetano em São Paulo, seguidos. Vamos disparar", avisou o atacante Leandro. Geninho sabia que o reencontro com a torcida em São Paulo após a sofrida eliminação da Libertadores seria preocupante e a cobrança, inevitável. Alertou: os rivais seriam dois. O primeiro, previsível: a retranca montada por Marinho Peres para o time gaúcho. O segundo, a propensão à irritação da torcida. O remédio de Geninho para enfrentar os dois males foi só um: colocou o Corinthians no ataque desde o início. As informações sobre o adversário mostravam: o Juventude seria obrigado a improvisar Filipe Alvim na lateral-esquerda Foi covardia o que Liedson, Leandro e Rogério fizeram com Filipe Alvim. Até Gil abandonava a esquerda para se divertir na direita. Já aos dois minutos Rogério invadiu o setor de Filipe Alvim e acertou a trave direita de Maurício. O Juventude não tinha potencial para reagir. A pressão corintiana continuou até o gol, de um cruzamento de Liedson, da direita. A bola passou por Leandro e chegou a Gil, que chutou fortíssimo pelo alto: 1 a 0, aos 20 minutos do primeiro tempo. O time de Geninho criou várias chances. Maurício, ex-Corinthians, fez ótimas defesas e evitou vexame maior no primeiro tempo. Na segunda etapa, a superioridade paulista se ampliou. Depois de tabela de Liedson e Leandro pela direita, a bola sobrou para Fabrício, que chutou forte. Gil desviou de Maurício: 2 a 0, aos nove minutos. Três minutos depois, falta na entrada da área (Rogério rolou para Jorge Wagner e recebeu em seguida). Bateu por cima da barreira: 3 a 0. O Corinthians passou a tocar a bola. Virou treino. Os gaúchos justificaram o salário: ao menos correram. Mas o Juventude estava entregue. E os corintianos selavam a paz com os torcedores que continuam sonhando com a Libertadores. Agora, com a de 2004. Ficha técnica: Corinthians: Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Fabrício, Cocito (Fumagalli) e Jorge Wágner; Leandro (Wendel), Liedson (Leandro Amaral) e Gil. Técnico: Geninho. Juventude: Maurício; Camazzola, Índio, Neguette e Filipe Alvim; Rodrigo Pontes, Dionattan (Márcio Sena), Fernando (Evandro) e Marcelo; Gustavo (Geufer) e João Paulo. Técnico: Marinho Peres. Gols: Gil, aos 20 minutos do primeiro tempo; Gil, aos 9, e Rogério, aos 12 do segundo. Árbitro: Cláudio L. Mercante Júnior (PE). Cartão amarelo: Índio, Fábio Luaciano, Dionattan, Felipe Alvim e Márcio Sena. Local: Pacaembu, em São Paulo.