Corinthians ganha novo problema: Zveiter O técnico Geninho pode ganhar mais três problemas para armar o time do Corinthians para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Gil, Kléber e Fábio Luciano, que estão com a Seleção Brasileira na França, o treinador poderá perder Rogério, Fabrício e Ânderson, caso o Superior Tribunal puna os jogadores pelas atitudes que cometeram contra o atacante Rico, do São Paulo, na derrota por 2 a 1, no domingo. A ameaça vem, mais uma vez, de Luiz Zveiter, presidente do STJD, que está aproveitando imagens da tevê para punir a indisciplina e a violência nos gramados, como já fez com o goleiro Rogério Ceni. O gancho, porém, não desfalcará o time para o jogo de domingo contra a Ponte, em Campinas. Leia mais no Jornal da Tarde