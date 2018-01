Corinthians ganha por 4 a 3 do Cruzeiro Num jogo emocionante, o Corinthians venceu por 4 a 3 o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). A vitória foi difícil porque o time paulista esteva perdendo duas vezes (1 a 0 e 2 a 1) e precisou se recuperar outras duas vezes (fez 3 a 2 e depois 4 a 3). Com a vitória, o Corinthians chega aos 31 pontos e se mantém entre os primeiros colocados na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.