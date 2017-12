Corinthians: garotos não estão mais sozinhos A ascensão técnica do Corinthians no jogo contra o Atlético Mineiro tem muito a ver com os dois meias. André Luiz e Robert resgataram a qualidade no passe e fizeram também os outros jogadores subir de produção. Na avaliação do técnico Geninho, Robert se encaixou bem caindo pela direita. Já André Luiz, que jogou como segundo volante, mas teve liberdade para avançar como meia, completou bem o setor mais forte da equipe, pela esquerda. Leia mais no Jornal da Tarde