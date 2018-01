Corinthians goleia e é vice-líder Em uma grande exibição, o Corinthians chegou à nona vitória consecutiva ao golear o Botafogo por 5 a 1, neste domingo, em Ribeirão Preto. A equipe de Wanderley Luxemburgo agora ocupa a vice-liderança do Campeonato Paulista, com 23 pontos ganhos em 13 jogos disputados. Tem o mesmo número de pontos do que Rio Branco e Santos, mas leva vantagem nos critérios de desempates. A vitória do Corinthians foi consumada no segundo tempo, justamente no momento em que o Botafogo levou vantagem contra outros adversários, por causa do calor em Ribeirão Preto. Foi a primeira vitória de um time grande no Estádio Santa Cruz neste campeonato. Marcelinho, com dois gols, e a dupla de atacantes Éwerthon e Gil foram os destaques. O Corinthians começou mandando no jogo. Criou várias jogadas de ataque e aos 18 minutos fez 1 a 0, com Marcelinho, em cobrança de falta. O time da capital se acomodou um pouco e o Botafogo cresceu. Aos 34 minutos, Robert empatou a partida. No segundo tempo, o Corinthians dominou. Com a entrada de Gil no lugar de Paulo Nunes, aos 12 minutos, a equipe explorou as jogadas de velocidade. Aos 18, Éwerthon desempatou, após o passe de Gil, que se aproveitou de uma falha do zagueiro Bell. Sete minutos depois, Gil aumentou para 3 a 1. Foi a vez de Éwerthon dar passe para o companheiro marcar. O penúltimo gol da partida foi marcado por Marcelinho. Novamente, em jogada de velocidade, os atacantes chegaram sem dificuldade à área do adversário. Éwerthon fez o passe para o meia completar a jogada. Marcelinho, Gil e Éwerthon comemoraram o gol imitando um coelhinho. Nesse momento, a torcida do Botafogo começou a deixar o estádio. Mas o jogo para o Corinthians ainda não havia terminado. Aos 36 minutos, Ricardinho fechou a goleada ao fazer 5 a 1. O lateral-esquerdo Kléber, que havia entrado minutos antes no lugar de Marcelinho, fez o cruzamento pelo alto. Ricardinho dominou a bola com o pé esquerdo, enganando a defesa. E com o mesmo pé completou para o gol.