Corinthians goleia e lidera grupo O Corinthians conseguiu sua primeira goleada na 36ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo à tarde, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Sem problemas, o time paulista atropelou o Treze, da Paraíba, por 7 a 1, chegando aos seis pontos dentro do Grupo M. A liderança, porém, é garantida apenas no saldo de gols - 7 a 6 - contra a Ferroviária, que também soma seis pontos. Esta foi a maior goleada da rodada e também da competição, mesmo placar do América-SP sobre o Náutico, de Roraima, na primeira rodada. Na preliminar, a Ferroviária não encontrou dificuldades para golear o Juventus, do Acre, por 5 a 1. No primeiro jogo tinha vencido o Treze, por 2 a 0. O Corinthians tinha estreado com uma vitória magra sobre o Juventus, por 1 a 0. Os dois times vão decidir a primeira posição na quarta-feira. O Corinthians joga pelo empate, por ter melhor saldo de gols. Mesmo o segundo colocado pode ficar com uma das 10 vagas por índice técnico, porque já têm seis pontos. A segunda fase vai reunir os 22 líderes de cada grupo, mais os 10 melhores por índice técnico. Até a decisão do título, será utilizado o sistema "mata-mata". A segunda rodada terminou com 182 gols. Por enquanto, 23 clubes já conseguiram duas vitórias, tendo, portanto, seis pontos. Destes, 17 clubes são paulistas. De outro lado, 24 clubes não somaram ponto e estão eliminados. Outros 12 times têm um ponto e alimentam chances remotas de ficar com uma vaga por índice técnico. A supremacia paulista também pode ser medida pelo número de gols marcados: 172 dos 332 gols. Vitória fácil - A vitória foi garantida já no primeiro tempo, quando o Corinthians chegou, com facilidade, aos 3 a 0, e poderia ter marcado até mais gols. O destaque ficou para o meia Bobô, que marcou dois gols. O primeiro aos 11 minutos, quando ele tabelou com Wilson e, da entrada da área, encheu o pé no ângulo esquerdo do goleiro. O segundo saiu de pênalti, aos 23 minutos, sofrido por Bruno Octávio. Wilson marcou o terceiro gol aos 35 minutos, quando entrou na pequena área pelo lado esquerdo e apenas desviou para as redes. O Corinthians começou o segundo tempo em ritmo forte, marcando dois gols rapidamente. O lateral-direito Eduardo, em jogada individual, driblou dois adversários e bateu cruzado à meia altura, aos oito minutos. Dois minutos depois, Élton apareceu livre na área para desviar do goleiro com um leve toque: 5 a 0. O Treze diminuiu aos 19 minutos, com Bobô, desviando de cabeça após cobrança de escanteio. Curiosamente o gol foi muito comemorado e, em seguida, o marcador foi substituído por Guto, que já esperava na lateral do campo. O Corinthians ampliou aos 35 minutos, quando Bobô deu um toque sutil para Dinélson, que dominou e chutou forte de perna esquerda. E depois fechou o placar aos 45 minutos: Bobô desviou com o joelho o cruzamento de Roni, pelo lado direto. A terceira e última rodada da primeira fase começa na terça-feira com dois jogos: Democrata-MG x Vila Aurora e Botafogo x Santos, pelo Grupo B, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na quarta-feira serão disputados 40 jogos. A rodada será completada quinta-feira com dois jogos: Mogi Mirim x Remo e União São João x Flamengo, ambos pelo Grupo S.