Corinthians goleia e pega Barbarense O União São João foi o adversário perfeito para que o Corinthians conseguisse a primeira goleada do ano e ganhasse os aplausos dos torcedores, que andavam meio desconfiados. Jogando um futebol sério e competente, a equipe venceu por 4 a 1 e alcançou o objetivo. Terminou na 2ª colocação do grupo 3 do Campeonato Paulista, com 13 pontos, classificou-se para as quartas-de-final e terá a vantagem de jogar em casa e pelo empate por uma vaga na semifinal. O técnico Geninho resolveu fazer aquilo que a Fiel espera. Escalou um time mais ofensivo, com três atacantes, e teve bom resultado. Fumagalli atuou na frente, ao lado de Liedson e Leandro. O setor de criação teve bom desempenho, ajudado pela fragilidade do União, que venceu apenas um jogo na fase e agora luta apenas para fugir do rebaixamento. "As pessoas não entenderam bem o que quis dizer. É claro que prefiro a vitória com espetáculo, mas nem sempre isso é possível", declarou Geninho. "Foi o melhor jogo do Corinthians no ano." Desde o início, a equipe do interior mostrava não ter nenhuma condição de enfrentar o Corinthians em igualdade. Em menos de meia hora, o placar já apontava 2 a 0, gols de Jorge Wagner, que estreou no Pacaembu e foi bem, e Fumagalli. Nada mudou na segunda etapa. Apesar da vantagem, os corintianos permaneceram mandando na partida e ampliaram o placar com o lateral-direito Rogério, em cobrança de falta. Cristiano diminuiu e, no fim, o artilheiro Liedson deixou sua marca. O melhor em campo foi Rogério, que, além do gol, deu o passe para outros dois. "Como o Kléber não atuou, as jogadas apareceram mais pelo meu lado." Kléber, contundido, não entrou em campo - foi substituído pelo jovem Roger. Embora contente com o resultado, a torcida corintiana deixou claro qual, em sua visão, deve ser o objetivo principal do time no primeiro semestre e gritou "Libertadores, Libertadores, Libertadores". O proximo jogo pela competição continental será no dia 11 de março, contra o The Strongest, da Bolívia. Uma vitória praticamente assegurará a classificação para a segunda fase. Ficha Técnica Corinthians ? Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Roger; Fabinho, Vampeta (Fabrício) e Jorge Wagner (Juliano); Fumagalli, Leandro e Liedson. Técnico ? Geninho. União São João ? Rafael; Milton, Ben-Hur, Diguinho e Belchior (Cristiano); Branco, Gilberto Gaúcho (Róbson), Wilson Matias e Magal; Osmar e João Paulo (Pelica). Técnico ? Arnaldo Lira. Gols ? Jorge Wagner aos 13 e Fumagalli aos 26 minutos do primeiro tempo; Rogério aos 10, Cristiano aos 19 e Liedson aos 34 da segunda etapa. Árbitro ? Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo ? Belchior e Milton. Cartão vermelho ? Branco e Magal. Local ? Pacaembu