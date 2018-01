Corinthians goleia e se classifica O plano do Corinthians deu certo: a equipe conseguiu a classificação, por antecipação, para a terceira fase da Copa do Brasil ao golear o Americano por 6 a 2, nesta quarta-feira, em Campos. Beneficiado pelo regulamento, a equipe paulista não precisa fazer o jogo de volta, desclassificando o adversário da competição. Agora o time paulista aguarda o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Londrina. O jogo foi fácil para o Corinthians. O Americano, que contou com cinco jogadores emprestados pelo Alvinegro (Yamada, Marcelo, Wellington, Andrezinho e Neto) não teve forças para se impor campo. Nem a chuva atrapalhou o time de Carlos Alberto Parreira, que fez 1 a 0 aos 25 minutos, em cobrança de pênalti de Ricardinho. Marcelo havia feito o pênalti em Gil. Quatro minutos depois, Deivid aumentou para 2 a 0 ao completar, de cabeça, um cruzamento de Kléber. Aos 30 minutos, Felipe marcou o primeiro gol do time da casa. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians voltou a abrir dois gols de vantagem aos 37 minutos com Leandro. No segundo tempo, Yamada entrou no gol do Americano no lugar de Braz, que havia se machucado. O ex-corintiano não deu sorte e levou três gols. Aos 11 minutos, Leandro aumentou para 4 a 1, após falha de Yamada. Um minuto depois, Deivid fez 5 a 1. O mesmo atacante aumentou para 6 a 1, aos 25 minutos. Com o jogo já no ritmo morno, e o Corinthians sem Vampeta, Ricardinho e Rogério, que foram substituídos, o Americano diminuiu a diferença com Camilo aos 38 minutos. Mas o gol do Americano não alterou o panorama da partida. A torcida nem teve ânimo para comemorar.