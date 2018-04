Corinthians goleia na Copa FPF Duas partidas deram seqüência à oitava rodada da Copa Federação Paulista de Futebol nesta tarde de sábado. Destaque para o Corinthians, que goleou o Nacional por 4 a 0, no estádio José Liberati, em Osasco. Os gols foram marcados por Fininho, Corrêa (2) e Carlão. Com o resultado, o alvinegro assume a liderança do Grupo 6 com 14 pontos, dois de vantagem para o Atlético Sorocaba, que ainda não jogou na oitava rodada. Já o Nacional permanece em quinto, com apenas seis pontos. Na outra partida, o Sertãozinho surpreendeu o Comercial, em Ribeirão Preto, e venceu por 1 a 0, no estádio Francisco de Palma Travassos. O único gol da partida foi marcado por Marcinho. Mesmo com a derrota que lhe tirou a invencibilidade, o Comercial segue na liderança isolada do Grupo 2 com 17 pontos. No entanto, agora está sendo seguido de perto pelo próprio Sertãozinho que tem 16. Neste domingo, mais 12 jogos. Terça-feira, Atlético Sorocaba e Santo André completam a rodada. Confira os jogos: Mirassol x Inter de Bebedouro, Portuguesa x São Bento, América x Rio Preto, Marília x Bandeirante, Francana x Matonense, Inter de Limeira x Noroeste, XV de Jaú x Rio Claro, XV de Piracicaba x Rio Branco, São Paulo Aspirante x Guarani, Santos x Palmeiras B, Osasco x Juventus, Barretos x Botafogo, Atlético Sorocaba x Santo André.