Corinthians goleia na Copa São Paulo O Corinthians goleou o São Gonçalo-RN por 4 a 1, de virada, em Santo André, nesta terça-feira à tarde, pela abertura da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda por este grupo E, no jogo de fundo, o Santo André venceu o Bangu por 1 a 0. Agora, Corinthians e Santo André dividem a liderança com seis pontos, decidindo a vaga no confronto direto na próxima rodada. Em São José dos Campos, pelo grupo A, o São Paulo não passou de um empate em 1 a 1 com o América-RJ e agora decide sua classificação no próximo sábado, contra o Joseeense, que goleou o Rio Negro-AM por 4 a 0. Os dois clubes dividem a liderança do grupo com quatro pontos. Nesta quarta-feira, mais 22 jogos estão previstos na Copa SP: Santa Cruz (PE) x Atlético-PR, Osasco x Etti Jundiaí, Paulistano x Bahia, América-RN x Santos, União Barbarense x Flamengo, Ecus x Goiás, Gama x Grêmio, Sãocarlense x Juventus, Palmeiras x Corinthians (AL), Serrano x Figueirense, Vila Nova (GO) x Atlético-MG, Matonense x Bragantino, Misto (MS) x Cruzeiro, Radium x São Caetano, Guarujá x Mixto (MT), Botafogo (RJ) x Portuguesa, Interporto (TO) x Internacional, Atlético Sorocaba x Nacional, Fluminense (PI) x América-MG, Ginásio Pinhalense x União São João, Confiança (SE) x Ponte Preta e Serra Negra x Vitória.