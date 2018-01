Corinthians goleia na Copa São Paulo Na abertura da 34ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo à tarde, a avalanche de jogos foi acompanhada de perto por muita chuva. Ao contrário do esperado, não aconteceram tantas goleadas e até prevaleceu o equilíbrio entre a maioria dos 64 participantes da tradicional competição. Entre os clubes paulistas, o principal destaque foi o Corinthians, que goleou o América-RN, por 5 a 0, em Limeira. Apesar do elástico placar, o jogo válido pelo Grupo K foi bastante nivelado, principalmente no primeiro tempo. Mas o lateral-esquerdo Vinícius abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Os outros gols aconteceram na etapa final, com Roger, Wilson, Bobô e Caetano. A vitória deixou o Corinthians na liderança ao lado da Internacional, que venceu o Auto Esporte-PB, por 3 a 1. No estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o São Paulo venceu o Goiânia por 2 a 0, com gol de Fábio Santos, aos 18 minutos do primeiro tempo, e Edu aos 45 minutos da etapa final. O destaque mesmo estava nas arquibancadas, com um público de cerca de 10 mil pessoas. O time do Morumbi divide a liderança do Grupo P, com o Santo André, que venceu o Sergipe, por 3 a 2. O Palmeiras, atual campeão paulista da categoria, goleou com facilidade o Cachoeiro-ES, por 4 a 2, pelo Grupo A, dividindo a primeira posição com o Bahia, que goleou o Joseense, por 5 a 1. O Santos, em Leme, levou um grande susto diante do Figueirense, que saiu na frente e só sofreu a virada por 2 a 1 nos últimos cinco minutos, pelo Grupo G. Entre os outros destaques da rodada, estão a goleada do Ecus, de Suzano, por 4 a 1, sobre o Piauí, e a goleada do Flamengo sobre o Palmas-TO, por 5 a 1. Os 64 participantes estão divididos em 16 grupos com quatro times cada. Apenas o primeiro colocado de cada grupo passará à segunda fase, então com apenas 16 times na busca pelo título. A partir desta fase, será adotado o sistema de mata-mata. A segunda rodada será disputada no meio da semana. Confira os 32 resultados da primeira rodada: Grupo A - São José dos Campos - Joseense-SP 1 x 5 Bahia-BA e Palmeiras-SP 4 x 2 Cachoeiro-ES Grupo B - Taubaté - Taubaté-SP 1 x 1 Olímpica-SE e Flamengo-RJ 5 x 1 Palmas-TO Grupo C - Indaiatuba - Primavera-SP 2 x 1 Vila Nova-GO e Ponte Preta-SP 1 x 1 América-MG Grupo D - São Vicente - São Vicente-SP 2 x 2 Gama-DF e Fluminense-RJ 2 x 1 Vitória-BA Grupo E - Serra Negra - Serra Negra-SP 0 x 1 CFA-RO e Vasco-RJ 0 x 0 Goiás-GO Grupo F - Americana - Rio Branco-SP 3 x 0 CENE-MS e Guarani-SP 1 x 2 Londrina-PR Grupo G - Leme - Lemense-SP 1 x 2 Brasiliense-DF e Santos-SP 2 x 1 Figueirense-SC Grupo H - Mococa - Radium-SP 1 x 1 Corinthians-AL e Inter-RS 1 x 1 Atlético-PR Grupo I - Capivari - Capivariano-SP 1 x 0 Paysandu-PA e Nacional-SP 1 x 2 Santa Cruz-PE Grupo J - Bauru - Noroeste-SP 4 x 0 Cuiabá-MT e Grêmio-RS 1 x 2 Avaí-SC Grupo K - Limeira - Inter de Limeira-SP 3 x 1 Auto-PB e Corinthians-SP 5 x 0 América-RN Grupo L - Osasco - Osasco-SP 1 x 0 Náutico-PE e Juventus-SP 2 x 0 Coritiba-PR Grupo M - Sorocaba - Sorocaba-SP 1 x 3 Mamoré-MG e Portuguesa-SP 2 x 2 Criciúma-SC Grupo N - Barueri - Barueri-SP 1 x 1 Desportiva-ES e Cruzeiro-MG 0 x 0 Juventude-RS Grupo O - Suzano - ECUS-SP 4 x 1 Piauí-PI e Atlético-MG 1 x 0 Botafogo-RJ Grupo P - Santo André - Santo André-SP 3 x 2 Sergipe-SE e São Paulo-SP 2 x 0 Goiânia-GO.