Corinthians goleia na estréia na Copa São Paulo de Juniores Empolgante. Assim foi a estréia do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. O time do Parque São Jorge venceu o Paysandu-PA por 6 a 0, neste domingo, na abertura do Grupo J, com sede em Araras. Com a vitória, o Corinthians marcou os seus primeiros três pontos e terminou a rodada na liderança da chave, graças ao saldo de gols. O União São João, que venceu o Fluminense-BA por 4 a 0, vem na segunda posição. Na próxima rodada, a equipe corintiana enfrenta o Fluminense-BA, na quarta-feira. O Corinthians começou pressionando e esteve perto de abrir o placar logo nos minutos iniciais, mas pecou na pontaria. Com isto, o Paysandu se animou, foi ao ataque, mas também não conseguiu converter as chances criadas. No entanto, quando o Paysandu estava melhor em campo, foi o Corinthians quem abriu o placar. Aos 43, Allisson arriscou de longe e contou com a falha do goleiro Paulo Narciso, que não conseguiu segurar a bola no meio do gol. O Paysandu ficou abalado com o primeiro gol corintiano e não conseguiu evitar o segundo. Um minuto depois, Everton fez grande passe para Lulinha, que ficou cara a cara com o goleiro e teve tranqüilidade para tocar no canto. Com o adversário nocauteado em pé, o Corinthians não teve trabalho para ampliar o placar logo no inicio do segundo tempo. Aos 12 minutos, depois de uma confusão na área, Allisson dividiu com o goleiro Paulo Narciso pelo alto e conseguiu desviar de cabeça para marcar o terceiro. Aos 18 minutos, o Corinthians consolidou a goleada num belo lance individual de Lulinha. Mais uma vez recebendo passe de Everton, o camisa 10 invadiu a área e tocou por cima do goleiro. Com o placar dilatado, a equipe corintiana diminuiu o ritmo, passou a administrar o resultado, mas mesmo assim, marcou mais dois. Aos 42, Lulinha cruzou da direita e Róbson cabeceou no ângulo, sem chance para Paulo Narciso. Nos descontos, depois de insistir muito, finalmente Caju conseguiu fazer o seu. Róbson fez bela jogada pela esquerda e rolou para Michael, que ajeitou para o camisa 25 ajeitar e bater no contra pé do goleiro, fechando o placar em 6 a 0. Texto atualizado às 18h43