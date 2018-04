Corinthians goleia o Prudente e dorme líder do Paulistão

Com o resultado, o Corinthians chegou a 22 pontos, dois à frente do Palmeiras - que, neste domingo, encara o clássico contra o São Paulo. Já o Prudente, que venceu apenas uma vez no Paulistão, segue com cinco pontos, três atrás do Ituano, o primeiro eventualmente salvo do rebaixamento.

O JOGO - Diante do lanterna do campeonato, o Corinthians não teve muito trabalho para dominar o jogo desde o começo e abrir o placar antes dos 14 minutos. Após boa jogada de Dentinho pela esquerda, Paulinho invadiu a área e foi derrubado por Nino. Pênalti, que Fábio Santos bateu bem e marcou. Na comemoração, o jogador formado no São Paulo beijou o escudo da camisa corintiana.

Seis minutos mais tarde, Liedson mostrou por que veste a camisa nove, em um gol com cara de "gol de centroavante". Após um balão do goleiro Julio Cesar, ele avançou em velocidade e, mesmo seguro por um zagueiro, conseguiu dar um toquinho na saída de Marcio, o suficiente para encobrir o goleiro.

Deixando evidente a diferença técnica das equipes das extremidades da tabela, sobretudo no setor defensivo, o Corinthians chegou facilmente ao terceiro gol, aos 29. Liedson recebeu na entrada da área e serviu a Morais na direita. Mesmo desequilibrado, ele conseguiu cruzar na medida para Dentinho ajeitar na marca do pênalti e, com estilo, mandar no ângulo de Marcio e encerrar o jejum de oito jogos sem marcar.

E poderia ter sido mais no primeiro tempo. Liedson aproveitou bobeada da zaga, recebeu livre, cara a cara com o goleiro, mas acabou batendo em cima de Marcio. Paulinho também poderia ter feito mais um, mas o bolão recebido na área, no passe de Morais, acabou explodindo na trave no chute cruzado.

No segundo tempo, com a vitória praticamente assegurada, o Corinthians diminuiu muito o ritmo e deu chance para o Prudente pelo menos tentar marcar o seu golzinho.

Mesmo assim, no final do jogo, num das poucas jogadas mais incisivas, o Corinthians chegou ao quarto gol. Bruno Cesar acertou belo passe na área para Liedson na área. O atacante furou, o goleiro também, e a bola sobrou livre para Liedson bater pra o gol vazio.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians 4 x 0 Prudente

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Wallace, Leandro Castan e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Morais (Luis Ramirez) e Jorge Henrique (Bruno Cesar); Dentinho (Edno) e Liedson. Técnico: Tite.

Prudente - Márcio; Anderson Luís, Nino, Ângelo e Jadílson (Bruno Ribeiro); Cesar Santiago, Alceu (Raí), Daniel e Saldanha; Alex Maranhão e Jandson (Adriano Silva). Técnico: Fábio Giuntini.

Gols - Fábio Santos, aos 13, Liedson, aos 20, e Dentinho, aos 29 minutos do primeiro tempo; Liedson, aos 41 do segundo tempo.

Cartões amarelos - Nino, Daniel, Cesar e Santiago.

Renda e público - Não disponíveis.

Árbitro - Flavio Rodrigues de Souza.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.