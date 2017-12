Corinthians goleia outra vez e se classifica para segunda fase da Copa São Paulo

O Corinthians já está garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a goleada por 6 a 0 sobre o Pinheiro-MA na estreia, a vítima da vez foi o Operário-MS, que não aguentou a pressão corintiana em jogo válido pela segunda rodada, em Taubaté (SP), e foi goleado por 4 a 0, nesta sexta-feira.

Com o resultado, o time paulista chegou ao seis pontos e carimbou a vaga para o mata-mata, além de manter a liderança do Grupo 17. Na última rodada da fase de grupos, vai defender o primeiro lugar diante do Taubaté, que venceu o Pinheiro por 1 a 0 e está em segundo lugar da chave com seis pontos, também classificado

O Corinthians vai jogar neste domingo, às 17 horas, com a vantagem do empate por ter maior saldo de gols: 10 a 2. As outras duas equipes não somaram nenhum ponto e já estão eliminadas.

O time corintiano tomou uma postura ofensiva desde o início do jogo, mas desperdiçou muitas chances. O primeiro gol saiu apenas aos 31 minutos, quando Carlinhos fez uma bela jogada, com direito a chapéu e drible da vaca, em uma grande arrancada. A bola sobrou do outro lado para Pedrinho marcar.

Após a dificuldade para marcar durante o primeiro tempo, na etapa complementar a história foi diferente. Com apenas 51 segundos de bola rolando, Carlinhos marcou o segundo. Aos 15 minutos, ele fez mais um, driblando o goleiro. E Mantuan fechou o placar, aos 21.

BEM ENCAMINHADO

Em São Bernardo do Campo (SP), o Bahia deu um passo importante rumo à classificação ao vencer o Fast Club-AM por 2 a 0. Assim, continua liderando o Grupo 21, com seis pontos. O adversário segue sem pontuar e já está eliminado.

Na última rodada, o time baiano vai enfrentar o vice-líder São Bernardo, que tem três pontos. Quem também briga pela classificação é o Trindade-GO - terceiro colocado, com três pontos -, que vai enfrentar o Fast Club.

Confira mais resultados desta sexta-feira:

Taubaté-SP 1 x 0 Pinheiro-MA

São Bernardo-SP 1 x 2 Trindade-GO

Rio Branco-AC 1 x 1 Santos-SP

Corinthians-SP 4 x 0 Operário-MS

Bahia-BA 2 x 0 Fast-AM