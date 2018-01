Corinthians: Gustavo Nery só em 1 mês O lateral Gustavo Nery, que deveria se apresentar com Róger, nesta sexta-feira, às 14h, no Parque São Jorge, não embarcou nesta quinta-feira para o Brasil porque houve um problema inesperado no distrato com o Werder Bremen. Pior: segundo o vice-presidente de Futebol Andrés Sanches, o ´imbróglio´ deve demorar um mês para ser resolvido. Na prática, isso quer dizer que o jogador vai perder o prazo de inscrição no Campeonato Paulista - esta sexta-feira é o último dia. Outro caso indefinido é o de Kléberson, do Manchester United. Entre a MSI e o clube inglês tudo já foi definido. Mas o empresário do atleta, Marco Antonio e Silva, que é seu sogro, até esta quinta-feira ainda não ligou para dizer se o volante aceita a proposta feita pelo Corinthians. "A vinda do Kléberson para o Corinthians está nas mãos dele. Se o seu procurador ligar dizendo que ele aceita a proposta que fizemos, é só aparecer e assinar contrato. Se insistir naquilo que eles pediram, está fora", acrescentou Andrés. Os dirigentes estão pessimista. Entendem que se fosse para Kléberson aceitar a proposta corintiana, já teria respondido. Na semana passada houve um encontro entre as partes e a contratação ficou praticamente definida. Mas na hora de assinar, o jogador pediu 40% a mais e a negociação se complicou. Portanto, o único negócio certo, mesmo, entre os três que negociavam a sua vinda para o Parque São Jorge, é a contratação de Róger, que se apresenta ao seu novo clube, nesta sexta, às 14h. Róger, aliás, pode fazer a sua estréia contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. Tite não confirmou a escalação do meia de início mas admitiu a hipótese de aproveitá-lo no banco de reservas no clássico. "Se eu me conheço bem, não o escalaria de saída no clássico, até ele não fez nem o primeiro treino no Corinthians. Mas, no banco é uma possibilidade." Para confirmar a presença de Róger no banco, Tite quer ver o jogador em ação no treinamento desta sexta à tarde, no Parque São Jorge. O treinador também quer ouvir o atleta para saber sobre sua condição atlética e seu estado físico em relação à viagem e ao fuso-horário. Só depois disso ele vai decidir onde e por quanto tempo Róger poderá ser aproveitado. "Vou fazer o que for melhor para o Corinthians". Embora os números mostrem que o São Paulo é o melhor time da competição, com 90% de aproveitamento, Tite não acredita que o time de Émerson Leão consiga manter essa média até o final do Campeonato Paulista. "Não sei o aproveitamento certo do São Paulo mas parece que está beirando os 90% e isso não existe. É completamente atípico. Me mostrem em toda a história do futebl um campeão com um aproveitamento de 90%. Não dá. O time campeão irá beirar os 75%". O principal desfalque corintiano para o clássico é o meia Carlos Alberto, suspenso mais uma vez pelo terceiro cartão amarelo. Nesta sexta Tite decide quem ocupa a posição. Dinélson deve ficar com a camisa de Carlos Alberto. Também é muito provável que Carlitos Tevez enfrenta o São Paulo. O jogador melhorou bastante da tendenite no tornozelo direito e deve confirmar a sua escalação no coletivo desta sexta à tarde. "Confirmar a escalação dele ainda não dá, mas eu diria que o Tevez tem boas chances de voltar no domingo". Enquanto aguarda o sinal verde do departamento Médico para escalar Tevez, Tite se mostra preocupado com o futuro do menino Jô, muito criticado pela torcida também no jogo de quarta-feira, contra a Ponte. Depois do que aconteceu com Fininho, que xingou a torcida e praticamente se queimou no clube, o treinador resolveu pedir aos torcedores um pouco mais de paciência com Jô. "Por tudo o que ele fez no ano passado, naquele momento delicada da equipe, eu peço à torcida do Corinthians que tenha um pouco mais de paciência com o Jô. Isso seria bom para todo mundo. Para o Jô, para a torcida e para o próprio Corinthians".