Corinthians homenageia Ayrton Senna contra Red Bull

Um dos torcedores mais ilustres da torcida da corintiana será homenageado neste sábado. Ayrton Senna terá seu nome lembrado na camisa do Corinthians, na partida contra o Red Bull Brasil, válida pelo Campeonato Paulista, neste sábado, às 16h, no Itaquerão.

A equipe terá nas camisas a inscrição #SennaSempre, logo abaixo do número, e serão autografadas e doadas ao Instituto Ayrton Senna. Antes da partida, será exibido no telão do estádio em Itaquera um vídeo especial do piloto brasileiro, morto em 1994 e que sempre declarou sua torcida pelo Corinthians. Além disso, o personagem Senninha entrará em campo com os jogadores.

No ano passado, o Corinthians já havia prestado homenagem ao piloto ao entrar para o jogo com capacete semelhante ao que Ayrton usava nas corridas de F-1. A ação aconteceu na partida contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil, na véspera de aniversário de 20 anos da morte do tricampeão mundial.