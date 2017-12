Corinthians humilha o Santos: 7 a 1 Foi um dos jogos mais fáceis para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com atuação de gala de Carlitos Tevez e Nilmar, o time de Antônio Lopes não teve trabalho para golear o Santos por 7 a 1, neste domingo, no Pacaembu, e ficar ainda mais perto do título nacional. O Corinthians alcançou os 74 pontos e segue firme na liderança. Foi uma atuação irreparável da equipe do Parque São Jorge, mas o futebol apresentado pelos santistas foi surpreendentemente ruim. O que se viu foi um time mal organizado, confuso e inseguro, que facilitou demais a tarefa do rival, e cujo técnico já está ameaçado no cargo. O jogo nem bem começou e o Corinthians abriu o placar. Nilmar fez ótima tabela com Tevez, que cruzou para Rosinei tocar para as redes. Os zagueiros santistas foram meros espectadores da jogada ? como acabariam sendo ao longo da partida. Porém, o time da Vila Belmiro não sentiu o golpe e buscou o empate. Seis minutos depois, Kleber bateu com força uma falta, e obrigou Fábio Costa a se esforçar para pôr a bola em escanteio. Na cobrança, Ricardinho levantou na cabeça de Geilson, que igualou o marcador. O Corinthians respondeu em seguida, quando Nilmar fez boa jogada individual, dentro da área, e acertou o travessão. O time de Nelsinho Batista conseguia anular as jogadas do adversário, mas era questão de tempo para que a equipe do Parque São Jorge retomasse a vantagem. Aos 20, os santistas mais uma vez observaram a tabela entre Rosinei e Tevez. O argentino não precisou se esforçar para finalizar, por cima de Saulo. Três minutos depois, Saulo salvou um chute de Tevez. Mas aos 36, o goleiro nada pôde fazer. Tevez recebeu de Nilmar e teve liberdade para dominar, limpar, girar, chutar... e festejar o terceiro gol. A etapa final ficou mais tranqüila para o Corinthians quando Rogério fez falta violenta em Tevez e foi expulso. Com um a menos, a defesa santista não teve como conter o ataque corintiano. Aos 8, Tevez fez o quarto, após tabela com Nilmar, e aos 12, Nilmar marcou o quinto, depois de Saulo soltar o chute de Carlos Alberto. Aos 31, Nilmar, de cabeça, e Marcelo Mattos, de falta, aos 45, fecharam o massacre. O Corinthians parte agora para uma nova batalha. Na quarta-feira enfrenta o Pumas, no México, no segundo confronto das quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O Santos folga no meio da semana, mas no domingo tem outra tarefa complicada pela frente. Pega o Internacional, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Resta saber se vai para este jogo sob a orientação de Nelsinho Baptista. Com o resultado de hoje, dificilmente o treinador continua no cargo.