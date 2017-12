Corinthians ignora estratégia da Ponte Os jogadores do Corinthians evitaram nesta quarta-feira comentar a estratégia da Ponte Preta que estuda a possibilidade de colocar time reserva no domingo - no jogo que pode definir o Campeonato Brasileiro de 2005. Sem o técnico Estevam Soares, demitido ontem dois dias depois da goleada em casa para o Palmeiras (6 a 2), a diretoria do time campineiro resolveu arriscar: com seis jogadores ?pendurados? com cartões amarelos e ainda correndo risco de rebaixamento, poderá poupar os titulares ameaçados. ? Isso é problema da Ponte. Nós não temos nada com isso?, disse o meia Carlos Alberto. ?Nós vamos entrar com a mesma determinação e em busca da vitória, que é que nos interessa?, acrescentou o jogador. A prioridade da Ponte será o jogo final da temporada, em casa, diante do Brasiliense. Se vencer, o clube campineiro garante sua permanência na Série A em 2006 ? a Ponte está em 16º lugar, com 48 pontos. ?Independente da escalação, temos certeza que teremos um jogo muito complicado. O Corinthians terá de entrar em campo com toda a atenção do mundo?, afirmou o técnico Antônio Lopes. O treinador, no entanto, faz um alerta. ?Precisa ver também se o Eberlim (Marco Eberlim, vice presidente da Ponte) está falando a verdade?, dividou o corintiano. COLETIVO - O Corinthians fez um rápido treino coletivo na manhã desta quarta-feira no Parque São Jorge. Sem Marcelo Mattos - poupado por causa de dores musculares - o time titular empatou com os reservas ( 1 a 1) gols de Carlos Alberto e Bobô. A novidade da equipe titular foi o volante Bruno Octávio, que no jogo com o Inter entrou no lugar de Wendell, que cumpria suspensão automática. Lopes gostou do desempenho de Bruno e o manteve entre os titulares. Wendelli foi para a reserva. O Corinthians treinou como Fábio Costa; Eduardo, Marinho, Betão e Gustavo Nery; Bruno Octávio, Rosinei, Elton (que entrou na vaga de Marcelo Mattos) e Carlos Alberto; Nilmar e Tevez. Pouco antes do treino coletivo, o argentino ensaiou algumas cobranças de pênaltis. Em cinco tentativas, acertou quatro e desperdiçou uma (a bola foi na trave). A movimentação do time foi acompanhada por um número menor de torcedores - se comparado com os dias que antecederam a partida contra o Inter. Desta vez, cerca de 50 torcedores estiveram na Fazendinha. Nos outros treinamentos esse número nunca foi inferior a 200. Carlos Alberto, aliás, aprovou plenamente decisão de Antônio Lopes de manter o time em São Paulo, mesmo numa semana decisiva. ?É sempre muito legal ter esse contato direto com o torcedor. Agora não é hora de a gente se isolar?, disse o meia.