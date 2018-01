Corinthians ignora protesto da Gaviões Por volta das 14 horas desta quinta-feira o integrante da organizada Gaviões da Fiel, Roberto Nunes, acorrentou-se a uma árvore localizada próxima da entrada principal do Parque São Jorge. Além de quatro garrafas de água e um guarda-chuva, trazia faixa com a qual reivindicava a construção do prometido estádio corintiano, contratações (sobretudo para a disputa da Copa Libertadores da América), ingressos mais baratos e a demissão do vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque ?Citadine?. Mas bastaram poucas horas de inércia para que as exigências ficassem mais brandas. ?Acho que o Citadini não vai sair mesmo. Então, se ele vier aqui falar comigo já está bom. Vou embora.? Tanto o Citadini como jogadores e comissão técnica do Corinthians reagiram com indiferença à forma encontrada pelo motoboy para manifestar seu descontentamento.