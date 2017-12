Corinthians: impasse adia 2º pacote Um impasse envolvendo o futuro do meia Renato impediu que o Corinthians fechasse negócio com Alex Mineiro e Leandrão na sexta-feira à noite, como estava previsto. O problema, agora, é que tanto o Atlético-PR de Alex Mineiro quanto o Inter de Leandrão querem Renato para liberar seus atacantes. A informação saiu do empresário Jorge Machado, que negocia Leandrão com o Corinthians. ?O negócio estava bem encaminhado, mas como o Corinthians cedeu o Renato ao Atlético-PR numa troca, agora vamos ter de encontrar algum outro jogador no elenco corintiano. Quem sabe, pode ser o Doni?. De outra parte, os cartolas corintianos resolveram tirar o final de semana para descanso. A cúpula se reuniu na casa de praia do vice-presidente Fran Papaiordanou, no Guarujá, e todos os negócio foram temporariamente interrompidos. Até Andrés Sanches, que esperava anunciar o segundo pacote de contratações neste sábado, resolveu participar do churrasco do companheiro de diretoria. Todos eles desligaram os telefones celulares. As negociações só serão retomadas na segunda-feira. Além de Leandrão e Alex Mineiro, o Corinthians espera fechar negócio também com o lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio. O clube ainda negocia com Marcelo Ramos, que está voltando do Japão e seria a primeira opção para o lugar de Alex Mineiro, caso o Atlético-PR continuasse insistindo em querer Jô. O clube já acertou a contratação do goleiro Fábio Costa e do atacante Régis e espera anunciar formalmente o acordo nos próximos dias. PRIMEIRO PACOTE - O primeiro pacote de reforços foi apresentado pela diretoria pouco antes do Natal, quando foram contratados o volante Rincón, os meias Rodrigo, Dinelson, Samir e Adrianinho, o lateral Julinho e o atacante Rafael Silva.