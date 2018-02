Corinthians impede a entrada de visitante em sua sede

A diretoria do Corinthians decidiu nesta terça-feira proibir a entrada de visitantes no clube. A medida foi adotada depois dos incidentes ocorridos no último final de semana, quando parentes do jogador Betão foram hostilizado por torcedores. A medida, autorizada pelo presidente Andrés Sanchez, começa a valer a partir do próximo final de semana (15 a 16 de dezembro). Conselheiros e diretores poderão trazer dois convidados, desde que as pessoas tenham os dados cadastrados na secretaria do clube. Já os associados não poderão estar acompanhados de pessoas não ligadas ao Corinthians. Por causa do incidente, o futuro do zagueiro Betão está indefinido no clube. O jogador, com medo de novos tumultos, pode ser vendido. Outro que pode deixar a equipe é o zagueiro Fábio Ferreira.