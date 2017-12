Corinthians: ingressos esgotados Os ingressos de arquibancada destinados à torcida do Corinthians para a partida contra o São Caetano, quarta-feira, no ABC, estão esgotados, segundo informa a assessoria de imprensa do clube de São Caetano. De acordo com a assessoria, ainda restam ingressos para a lateral coberta - onde serão instalados torcedores das duas equipes - e para as áreas destinadas exclusivamente aos torcedores do Azulão. O estádio Anacleto Campanella tem capacidade para abrigar 19 mil torcedores. A arquibancada lateral coberta custa R$ 15,00 (meia entrada é R$ 7,00). As arquibancadas destinada para o São Caetano custam R$ 10,00 (meia - R$ 5,00). O jogo ganhou em importância depois da rodada do final de semana. O Corinthians briga pelo título e se vencer, pode ser campeão no domingo. O São Caetano, ao contrário, luta contra o rebaixamento. O time perdeu por 3 a 1 para o Juventude no domingo e ficou ameaçado. Tem apenas 44 pontos ganhos - apenas dois a mais que o Coritiba, o primeiro do grupo dos que estão entre os rebaixados.