Corinthians inicia a busca pelo hexa contra o Botafogo

Nesta primeira fase, Tite sonha alto. Ele projeta somar de dez a quinze pontos nas cinco primeiras rodadas, das quais três delas serão de jogos em casa. "A curto prazo, é somar de dez a quinze pontos, o que vai colocar o time entre os quatro primeiros colocados. É uma classificação inicial boa, mas o objetivo nosso é o título".

O técnico elencou como meta secundária obter uma das vagas à Copa Libertadores de 2014 porque o Corinthians, segundo ele, é um dos favoritos ao vencer o campeonato. "Há outras equipes, mas nós somos sim um dos postulantes (ao título)". Após a pausa, quando o Brasileirão recomeçar, o Corinthians também dividirá suas forças com a Copa do Brasil - estreia só nas oitavas de final - e Recopa Sul-Americana. "Vamos observar e decidir o que priorizar, vai depender muito do momento em que estivermos em cada competição".

Para vencer o Brasileirão mais uma vez (Tite levou o time ao título em 2011) ou a Copa do Brasil, o técnico se escora em seu elenco numeroso e, de certo ponto, qualificado - o zagueiro Chicão, o meia Douglas e o atacante Alexandre Pato começam essa empreitada na reserva e o clube foi atrás do volante chileno Maldonado e o meia Ibson.

Outra vantagem do técnico: tem o time titular montado e que, há uma semana, conquistou o Campeonato Paulista. A equipe que vai jogar neste sábado é praticamente o mesmo que levantou o troféu na Vila Belmiro. A exceção é o lateral-direito Alessandro, que machucou a coxa direita e dá lugar ao polivalente Edenílson. Nas demais posições, nenhuma novidade. Danilo vai continuar criando pelo meio, com Romarinho e Emerson abertos, e Guerrero enfiado no meio da área. Bolas áreas também viraram arma mortal do time.