Corinthians inicia a reformulação O medo ainda domina a diretoria corintiana. Os dirigentes se apressaram quando souberam que membros da Gaviões da Fiel viajariam para Extrema para acompanhar a pré-temporada. Mandaram 12 seguranças acompanhar o time para a cidade mineira. E a reformulação começou nesta segunda-feira antes do embarque. O lateral esquerdo Julinho contratado do Ituano foi dispensado depois de disputar três partidas. Em compensação, a diretoria acertava a vinda do meia Piá da Ponte Preta. "Além de grande jogador, tem muita personalidade. São de atletas como o Piá que estávamos precisando. Eu o conheço do Santos e sei que a diretoria acertou ao negociar com ele", avaliava Fábio Costa. Mais do que personalidade, Piá é um jogador problemático. Já se envolveu em diversas brigas nos times que defendeu. Foi várias vezes expulso. Demonstrando confiança que o negócio seria mesmo fechado, ele tomou a iniciativa de não aparecer nesta segunda na Ponte Preta. O diretor de futebol da equipe campineira, Marco Antônio Eberlin, se rendia diante das evidências. "O Piá vai mesmo jogar no Corinthians. Nós gostaríamos de continuar com ele, só que precisamos cumprir o nosso acordo. O Piá teve uma atitude digna ao aceitar o parcelamento da dívida de R$ 800 mil que temos com ele, ainda da sua compra junto ao Santos. Se surgisse uma equipe grande e ele quisesse ir, a liberação seria automática. É o que está acontecendo. A sua ida para o Corinthians está fechada", admitia. O meia alugará o seu passe ao clube corintiano. O único entrave era a duração do contrato: seis meses ou um ano. O Corinthians colocou à disposição da Ponte Preta os meias Adrianinho e Renato. Os campineiros estudavam se seria válido pegar um dos dois. A diretoria corintiana quer mais. Empresários de Jardel continuam mantendo negociações. O atacante se mostra bastante interessado em jogar no Parque São Jorge. O problema é quanto o Corinthians pode oferecer ao atleta que ainda pertence ao clube inglês Bolton. A diretoria aceita pagar os salários, mas deseja que nada seja cobrado pelo empréstimo. Não houve qualquer reação de tristeza pela dispensa de Julinho. Pelo contrário, até frieza. "A vida de jogador é assim mesmo. Se não dá certo em um clube se acerta em outro", resumia Fábio Costa. "Quando alguém decide ser atleta precisa estar preparado para as dispensas. Os comentários são tantos que todos aqui ficamos preparados para ir embora de uma hora para outra", revela Samir, muito cotado para fazer parte da degola. Oswaldo de Oliveira levou para Extrema 31 jogadores. Marcos Vinícius, Rafael Silva, Dinélson e Moreno, contundidos, ficaram em São Paulo. Mesmo assim treinarão muitos atletas que serão dispensados. E o Corinthians desperdiçará dinheiro com eles, pagando alimentação e hospedagem. No grupo existe até o caso do meia Juliano, de 26 anos, que desde que foi contratado do San Jose da Bolívia em janeiro ainda não entrou em campo. Quando ele chegou, o ex-treinador Juninho autorizou seu empréstimo ao Oeste de Itapólis. "Mas eu me machuquei e fiquei no Corinthians. Está sendo um prêmio ir para Extrema. Não esperava. Mas vou dar tudo e tentar provar que mereço ficar no clube." Nem ele acredita nas suas palavras.