Corinthians inicia o Paulistão com duas estreias O Corinthians inicia neste domingo a sua trajetória na temporada de 2010 com caras novas, mas com um jogador específico que o treinador Mano Menezes aposta que pode ser o mais importante para seu esquema na temporada: o meia Tcheco. O primeiro jogo do Campeonato Paulista, contra o Monte Azul, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, começa às 17 horas.