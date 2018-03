Corinthians inicia tour pelo Nordeste com duelo contra o ABC

O Corinthians inicia em Natal, onde já está concentrado para a partida deste sábado contra o ABC, o tour pela região do Brasil que mais vai visitar em sua saga pela Série B do Campeonato Brasileiro. Serão seis jogos no Nordeste no caminho de volta à elite. Veja também: Dentinho diz se inspirar em Washington para voltar a marcar Torcida do ABC faz 'vaquinha' para festa antes e depois do jogo Brasileirão Série B - Classificação Brasileirão Série B - Calendário / Resultados A pouca presença de clubes do sul e jogos na região faz com que as partidas de paulistas ou cariocas se tornem grandes eventos. Em Natal foram 16 mil ingressos vendidos rapidamente e os torcedores fazem até vaquinha para poder comemorar a presença corintiana. Pernambuco se acostumou mais recentemente com jogos importantes, já que Sport e Naútico estão na Série A. Mas estados como Rio Grande do Norte, Alagoas e até a Bahia, que há dois anos tinha seus dois principais times - Vitória e Bahia - na Terceira Divisão, estão órfãos dos grandes clubes do Brasil. "Por isso é mais complicado ainda jogar aqui. É uma animação que sai do público para o adversário, que corre o dobro do que correria em um jogo normal. Nós sabíamos que o Corinthians seria o time a ser batido, mas a empolgação dos rivais está enorme", conta Mano Menezes. O time alvinegro estreou como visitante semana passada vencendo o Gama por 3 a 1, em Taguatinga (DF). Só que 70% do estádio era recheado de corintianos. "Aqui em Natal vai ser diferente. Espero uma pressão bem maior", analisa. Serão seis jogos no Nordeste, mas em quatro cidades diferentes. Haverá repetição justamente em Natal, na última rodada, no final de novembro contra o América, e em Fortaleza, onde os rivais serão o Fortaleza e o Ceará. Salvador e Maceió completam a lista. No total, só para atuar no Nordeste, o Timão vai percorrer 16.614 km. Nesta semana, por exemplo, enfrentou uma maratona para se adequar ao calendário da Série B e da Copa do Brasil. De Brasília foi para o Rio de Janeiro, onde perdeu de 2 a 1 para o Botafogo, e depois seguiu direto para Natal. Percorreu aí 4.828 km. "Faz parte da temporada essas viagens longas. Temos que estar é descansados para conseguir realizar bons jogos", avalia o atacante Dentinho. Somente o estado de São Paulo verá mais jogos do Corinthians também como visitante na Série B. Serão seis duelos contra times paulistas fora de casa. O Centro-Oeste terá três e o sul outros quatro. O Norte não tem representantes na Série B.